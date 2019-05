Los camiones municipales descargan basura en sus narices. Los vecinos de San Atilio no pueden creer como...

Por otra parte, el ministro Sánchez Zinny tuvo la oportunidad de anunciar la llegada de kits de robótica no solo al Jardín de Infantes 915, sino a todos los jardines de José C. Paz a partir de julio de este año. El kit consiste en tablets para que cada chico pueda trabajar, computadoras, pizarra y elementos de robótica.

Durante el encuentro, los padres pudieron acercarles sus inquietudes a los funcionarios y las necesidades, no sólo de esa institución, sino también de los alrededores. Mientras que, desde la Jefatura Distrital de Inspectores, explicaron cuales son los contenidos que se ven el aula, respondiendo una de las inquietudes planteadas.

El concejal y subsecretario de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, Ezequiel Pazos, junto al ministro de Educación bonaerense, Gabriel Sánchez Zinny, participaron de una charla con padres del Jardín de Infantes 915 de José C. Paz, de la cual también participaron directivos y docentes.

Pazos y Sánchez Zinny anunciaron la llegada de kits de robótica para todos los jardines públicos de José C. Paz