Sabrina Acosta, agente que trabaja en Rincón de Milberg, dijo: “Nosotros tratamos de ayudar a la gente y ofrecer soluciones para que tengan una mejor calidad de vida. Este reconocimiento es muy bueno porque muchas personas no se dan cuenta el tiempo que empeñamos en esto”. Por su parte, Marcelo Martimurro, agradeció el respaldo del Municipio y expresó: “Las capacitaciones que hicimos tienen que ver con el acercamiento al vecino y tratar de ayudarlos en lo que necesiten. Somos el primer eslabón de la gestión y la gente gente nos valora mucho”.

“Durante tres semanas los agentes llevaron adelante capacitaciones en el marco de un taller de gestión y acercamiento a los vecinos. El intendente Julio Zamora nos planteó que en este proceso tengan un rol fundamental en la administración. Hicimos un relevamiento y la mayor demanda de las personas es de comida; vamos a encontrar los recursos para que esto no suceda más”, expresó la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Roxana López. Los agentes territoriales llevan a cabo la construcción, la implementación y el desarrollo de las políticas sociales del gobierno local en los barrios.