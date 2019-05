“Por todo esto, el lunes 24 de junio a las 9, decidimos marchar al Municipio de José C Paz para reunirnos con el intendente Mario Ishii y exigirle la erradicación del basural, el saneamiento del lugar y que ese predio sea transformado en un espacio verde al servicio de mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad”, adelantan.

Los camiones municipales descargan basura en sus narices. Los vecinos de San Atilio no pueden creer como el gobierno de Mario Ishii, con total impunidad, contamina el hábitat de los propios ciudadanos a los que debe resguardar. Convocan a una marcha a la Municipalidad.