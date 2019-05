“En la Municipalidad de Escobar se premia a los empleados que mejor desempeñan sus tareas. Son ellos los primeros que deben sentirse orgullosos de ser trabajadores municipales y comprometerse cada día más con el bienestar de los vecinos de todo el distrito. El ajuste, la precarización del empleo y el desprestigio del trabajador municipal no son una variable en mi gestión como intendente. Todo lo contrario, nosotros modernizamos el Estado capacitando a nuestra gente para brindar mejores servicios en salud, en seguridad, en educación y en cada una de las áreas de gobierno en beneficio de los derechos de las mayorías”, finalizó el jefe comunal.

“Quiero destacar que estos 40 agentes municipales que hoy pasan a planta permanente ingresaron a la Municipalidad en gestiones anteriores a la mía como intendente, por lo tanto, no estamos haciendo otra cosa más que reconocerles un derecho que tenían pendiente desde hace mucho tiempo, en la mayoría de los casos desde hace más de 10 años. Pero también es parte de un programa integral que incluye condiciones laborales dignas y salarios acordes, y que redunda en una mejor calidad del servicio que cada uno de ellos brinda a los vecinos desde sus puestos de trabajo. Que Escobar esté distinto requiere de todo un grupo de empleados y funcionarios municipales bien capacitados y comprometidos fuertemente con su tarea”, expresó Sujarchuk.