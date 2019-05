De la versión 2019 del torneo participan 60 equipos en las categorías Cadetas, Juveniles y Adultas, que disputan todos los días sábados. Cada equipo recibió un bolsón con pelotas y material para entrenamiento. “Seguiremos invirtiendo en Deporte, Educación, Cultura y en todas aquellas actividades que generen contención e inclusión social”, expresó el secretario de Educación y Deporte, Carlos Traverso.

En el Polideportivo 8, ubicado en French 1500, que se constituyó en sede, fue lanzada la Liga Municipal de Fútbol Femenino de la que participan 60 equipos que representan a diferentes barrios de San Fernando. El secretario de Educación y Deporte, Carlos Traverso, estuvo presente en el lanzamiento, donde se entregaron pelotas y material de entrenamiento para cada equipo.

“Hace más de dos años que San Fernando inició su Liga Municipal. Arrancamos hace tres años con tres encuentros, el año pasado hicimos un torneo anual en el que participaron casi 30 equipos, y hoy ya duplicamos esa cantidad con casi 60 equipos. Es un orgullo para el Municipio tener esta cantidad de Cadetas, Juveniles y Adultas que todos los sábados tienen la posibilidad de practicar este deporte tan lindo como divertido. Para el Municipio es una inversión más que hace que el deporte sea una herramienta de inclusión y contención social en los barrios”, señaló.

Y el funcionario agregó: “Año a año seguiremos creciendo en cantidad de deportistas. Además, tuvimos el orgullo de recibir a Teresa, una vecina de San Fernando pionera del fútbol femenino que jugó en el mundial de 1971. El intendente Luis Andreotti nos pidió entregarles un reconocimiento a ella y a sus compañeras”.

“Es un orgullo que las vecinas se acerquen a nuestra Liga Municipal de Fútbol Femenino, lo que quiere decir que estamos haciendo las cosas bien y apoyan esta iniciativa. Seguiremos invirtiendo en deporte, educación, cultura y en todas las actividades que generen contención e inclusión social”, concluyó.

Junto a la pionera del fútbol femenino Teresa Suárez, número 4 de la selección argentina de 1971, también estuvieron presentes sus compañeras Mónica Pérez, número 10 del equipo de San Fernando y Tigre, la arquera Leonor González, y la número 3, Chiche Logullo. Todas recibieron un presente del Municipio en reconocimiento a su trayectoria.

Suárez dijo: “Veo con satisfacción que el fútbol femenino progresó bastante desde aquella época. Hay mucho entusiasmo y apoyo, y eso me parece fabuloso, no pensado en aquellos momentos”, y agregó: “Estoy viendo que hay 54 equipos, y nunca hubo tantos en la zona norte. Eso es maravilloso y me encanta”.

En cuanto a las participantes, Abril, de Villa Hall, dijo: “Es muy lindo, porque compartimos muchas cosas. Somos un buen equipo y hoy ganamos 15 a 1”.

Graciela Chilavert, delegada de Estrella Juvenil de San Fernando, explicó: “Es muy lindo, era un proyecto de años que venimos teniendo con mi marido, subdelegado de Estrella, que hoy se hace realidad. Estamos a cargo de Fútbol Infantil los domingos. El primer partido de Cadetes nos fue mal por los nervios del debut que nos jugó en contra, pero en lo demás venimos bien. Igual siempre el fútbol da revancha. Agradezco por apoyar el fútbol Femenino de San Fernando”.

Romina, directora técnica de la categoría Infantiles de Estrella Juvenil, agregó: “La experiencia que tenemos es muy linda, estamos con todo, empezamos este año y esperemos que sigamos así, porque tenemos equipo. En la categoría Mayores somos 34 jugadoras divididas en dos equipos. Y es muy lindo que estén las jugadoras de antes, porque son una inspiración para las chicas que juegan hoy”.

En tanto, Johana, del equipo del barrio San Jorge, acompañada de Cintia y Nahiara, concluyó: “Me parece bueno y lindo, porque se aprende. Hay muchos equipos y se puede convivir”.

Cabe destacar que también estuvieron presentes, la subsecretaria de Deporte, Ana Aused; el director de Torneos, Pablo Rubio; y los concejales Carlos Bergandi e Ignacio Pérez.