“Agradecemos a todos los colegios y a los directores que pusieron a disposición sus cursos. Este programa lo hacemos en conjunto con el Consejo Escolar y eso es algo que no existe en ningún otro municipio”, concluyó Santiago Aparicio.

Su compañero de curso, Santiago, sostuvo: “Está buena la experiencia, ya conozco el Martinelli y me encanta venir a visitarlo”. En tanto, la alumna Sofía agregó: “Actuar es algo nuevo para mí y me gusta mucho. Los nervios se pasan y nos divertimos todos”.

Los chicos fueron las grandes estrellas de la jornada. Por ejemplo, Jazmín, alumna de la Escuela Secundaria 26, compartió su sensación: “En esta oportunidad, vamos a teatralizar la situación económica el país. Me gusta el teatro, lo recomiendo al resto de los chicos porque te ayuda a expresarte y poder hablar delante de mucha gente”.