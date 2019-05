En el Municipio de Malvinas Argentinas se viene trabajando desde diciembre de 2015 con políticas de obras públicas de manera descentralizada que generan nuevos accesos y apuntan a mejorar la calidad de vida de los vecinos. Con perspectiva a lo que viene, el intendente Leo Nardini afirmó: “Vamos a seguir trabajando en los alrededores con el mejoramiento de calles, y los cruces de caño. Acá se hizo la obra hidráulica también. Esto no termina sino que continúa, porque hay una planificación previa. Son obras periféricas, públicas que generan dignidad. Eso es lo que venimos planificando hace un montón de tiempo para que la gente vea que sí era posible hacerlo, con un gran esfuerzo y un gran equipo que administra y que tiene ganas”.

El jefe comunal dijo: “Recién nos contaban anécdotas de que llevan 28 años de pedidos, y que habían iniciado 14 expedientes en el ex partido de General Sarmiento, hasta que llegamos nosotros. Esto genera accesibilidad teniendo en cuenta a la comunidad educativa. Es sentido común, acá vienen nenes y familias completas, que tenían que tener el acceso. Esto nos da la posibilidad de tener una arteria para descomprimir el tránsito del centro de Tortuguitas. Hoy se puede entrar por la Ruta 8, por Washington y conectar sin tener que ir al centro, y salir hacia Tierras Altas o Grand Bourg. Es muy importante poder generar esos accesos complementarios”.