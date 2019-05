Hace exactamente tres años, en mayo de 2016, como intendente de Tigre impulsé la demanda histórica de la ciudadanía local de acceder al derecho de conexión a la red de agua potable y desagües cloacales, y suscribí un convenio muy importante con la empresa AySA y con el presidente Mauricio Macri. Con este convenio el gobierno de la alianza Cambiemos se comprometió a completar el tendido de colectores primarios, estaciones de bombeo y redes secundarias de cloacas y agua corriente, para llegar con el servicio al 100 por ciento de los hogares de Tigre en un plazo de cuatro años.

Tres años después, las obras prometidas no fueron realizadas por la empresa pública AySA, las licitaciones públicas llevan tres años demoradas y los proyectos técnicos no fueron elaborados. El gobierno de la alianza Cambiemos incumplió con el convenio y Mauricio Macri defraudó a la ciudadanía de Tigre.

Las recientes declaraciones del presidente Macri y de su jefe de gabinete, Marcos Peña, respecto a la presumida “dignificación de la pobreza” por la realización de obras cloacales para un millón y medio de personas son realmente indignantes e inadmisibles. La ciudadanía argentina no cree más las falsas declaraciones del gobierno de Cambiemos, ya que la realidad que vivimos cotidianamente es completamente diferente, la miseria, la incertidumbre y la tristeza son los verdaderos resultados de las políticas de Cambiemos.

Además, estas declaraciones son insostenibles, ya que el Indec demuestra en sus últimos informes que el gobierno de de la alianza Cambiemos no realizó las obras de redes de infraestructura suficientes para alcanzar el aumento en cantidad de habitantes que hubo en la provincia de Buenos Aires, mucho menos conectaron nuevos habitantes en las redes de agua y cloacales. Por más que el presidente Macri y su gabinete siguen comunicando mentiras para sostener las falsas promesas electorales, la realidad es que en tres años de gobierno no lograron aumentar la cantidad de ciudadanos con acceso a su derecho de ser usuarios de agua potable y desagües cloacales. No solamente no dignifican la vida de los argentinos, sino que abonan en los factores que amenazan la salud de los ciudadanos.

Frente a la falta de compromiso del gobierno de Cambiemos, como intendente de Tigre defiendo y promuevo con persistencia el derecho de los vecinos de acceder a la conexión de agua y cloacas, porque es fundamental para mejorar su hábitat y la calidad de vida, y aportar al desarrollo humano de nuestra comunidad. Gracias a la insistencia de nuestra gestión municipal ante AySA pudimos comenzar la extensión de la red de cloacas en Ricardo Rojas, que sumando la localidad de General Pacheco, alcanzará a 13 mil vecinos. Sin embargo, estos trabajos representan apenas una ínfima porción de las obras comprometidas por el gobierno.

Durante mi gobierno en la Municipalidad de Tigre, los vecinos son los protagonistas de nuestra gestión, y sus intereses y sus demandas son nuestra prioridad. Este es el compromiso que asumimos en 2005, aun antes de hacernos cargo de la administración municipal. El acceso de todos los vecinos de Tigre a las redes de agua potable y de desagüe cloacal fue uno de los temas centrales que instalamos en la agenda pública local. Denunciamos los incumplimientos de Aguas Argentinas y luego los de AySA, y así logramos que se avanzara con la Planta Potabilizadora de Dique Luján y con la ampliación de la Planta Depuradora Norte en San Fernando. A partir de la realización de estas obras troncales, y con recursos propios, pudimos encarar otras obras, como la construcción de redes colectoras primarias, que permitieron jerarquizar y potenciar la infraestructura básica hidráulica.

La empresa AySA y el gobierno de la alianza Cambiemos tienen la responsabilidad de extender el tendido de desagüe cloacal y agua corriente en Tigre. Como he dicho en varias oportunidades, somos un gobierno municipal comprometido con nuestra ciudadanía, comprometido con su salud, su desarrollo humano y su hábitat social. Mientras sea intendente de Tigre voy a seguir defendiendo los intereses de nuestra comunidad local, y voy a insistir reclamando al gobierno que cumpla con la realización de las obras prometidas en 2016.

Julio Zamora