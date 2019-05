Tras el encuentro, el joven funcionario, cercano al ministro Rogelio Frigerio, agradeció la visita y aseguró que la seguridad será uno de los bastiones de su gestión. “Los vecinos de Hurlingham están cansados de vivir con miedo y que nadie les dé una respuesta. A partir de diciembre esto va a cambiar. Cuando sea intendente mi gobierno no va a convivir con el delito ni un solo día”, expresó.

“Estuvimos en la casa de Susana debatiendo con los vecinos sobre seguridad y narcotráfico. Junto a Lucas, a quien le tenemos mucha confianza, escuchamos sus reclamos e ideas con respecto a este tema. Hurlingham está gris y tenemos que levantarlo, y no tengo dudas de que él lo hará. Lucas Delfino será el intendente que termine con la inseguridad“, dijo Bullrich.