El Frente de Unidad Docente, compuesto denuncia que “el Consejo Escolar ya no tiene plata para pagar las obras que ya empezó” y que miles de alumnos de escuelas públicas del distrito no tienen gas, y por consecuencia, calefacción y alimentos calientes en los comedores.

“Queremos que se visibilice nuestro reclamo porque hay más de 6 mil chicos que no tienen servicio de gas y calefacción”, explicó Javier Cardei, de UDOCBA, quien reclamó saber el destino que le da al Fondo Educativo el gobierno municipal.

Por su parte, José Luis Nogueira de SUTEBA habló de la “incapacidad o la falta de interés del gobierno provincial de María Eugenia Vidal y del municipal de Diego Valenzuela por la salud de estos alumnos, los que tampoco se pueden alimentar en comedores, que se encuentran con sándwich o platos fríos, porque al no haber gas, no hay cocina”.

“La Provincia este año no invirtió en el Fondo de Gas”, denunció el gremialista, quien también pidió conocer el destino del Fondo Educativo que recibe de Nación el gobierno municipal.

“El Consejo Escolar ya no tiene plata para pagar las obras que ya empezó, el presidente del organismo no tiene como dar cuenta ante los proveedores”, manifestó Martina Quiroga, secretaria de SUTEBA, quien reclamó que en la próxima reunión de UGD (Unión de Gestión Distrital) los responsables aclaren en qué se gastó el dinero para las obras iniciadas, “o si no había plata, por qué se iniciaron los trabajos”.

“Después de la trágica muerte de los compañeros Sandra (Calamano) y Rubén (Rodríguez), en Moreno, tenemos que rezar para que una explosión de gas no suceda en Tres de Febrero”, opinó Alberto Ahumada de FEB.