La sede de la Unidad de Gestión Comunitaria 8 se encuentra casi terminada, mientras que las dos oficinas restantes están en curso. Por su parte, la sede bancaria -muy demandada por los vecinos para no tener que trasladarse a otra localidad- contará con un cajero automático y estará habilitada para abrir cuentas personales y comerciales, solicitar préstamos, tarjetas de crédito y seguros, y realizar diferentes consultas y reclamos.

This site is protected by wp-copyrightpro.com