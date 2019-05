Por su parte, Andrea Ifrán, coordinadora del Centro Municipal de Atención Temprana, sostuvo: “La idea fue reunir a las escuelas públicas y privadas del distrito para capacitar sobre signos de alarma y estrategias para el aula. Muchas veces las docentes no cuentan con las herramientas necesarias cuando trabajamos con pacientes con patologías. La idea fue vincularnos y entre todos pensar estrategias para trabajar con niños de nivel inicial y primario”.

La subsecretaria de Educación, Mariana Miola, explicó: “Nuestra capacitación consiste en dar signos de alarma que podemos trabajar directamente en los colegios. Hoy presentamos una modalidad nueva para trabajar en grupo y estar atentos en educación para anticiparnos a todas estas cuestiones que son tan dolorosas para las familias cuando los niños han estado muchos años en la escuela y no han recibido ningún tratamiento”.