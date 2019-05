Por otro lado, del Centro de Ex Combatientes de San Fernando, Luis Gauna sostuvo: “Ya es nuestro tercer encuentro con los chicos, nosotros sabemos bien el tema superación así que podemos volcar nuestra experiencia a los jóvenes que están atravesando un momento difícil de sus vidas. Ya compartimos con ellos la visita al Teatro Colón, el Museo de las Islas Malvinas y el Museo de la Memoria. Si les hace bien, nosotros estamos disponibles para cualquier actividad”.

En esta oportunidad, los jóvenes del Centro Convivencial Terapéutico y miembros del Centro de Ex Combatientes de San Fernando se encontraron en el Polideportivo 3 para compartir experiencias de superación y un cálido almuerzo. En la salida, los chicos fueron acompañados por coordinadores y operadores socioterapéuticos.

Los jóvenes de ‘Casa de Día’ compartieron un emotivo almuerzo con los ex combatientes de San Fernando