El precandidato a intendente de Morón por Nuevo Encuentro, Lucas Ghi, conversó con SMnoticias sobre cómo afecta la grave crisis económica a los vecinos, comerciantes e industriales del distrito, y la “falta de reacción” del gobierno de Ramiro Tagliaferro al respecto de medidas para ayudar a paliar las consecuencias de las políticas de Cambiemos.

“Tenemos un vínculo con una comunidad que nos conoce, que tiene la historia presente de nuestros años de gestión, la que con aciertos y errores dejó atrás un capitulo sinuoso del distrito y construyó un modelo de gobierno distinto”, dijo, al inicio de la charla, el hombre de El Palomar.

Ghi comentó que encuentra durante sus recorridas por los barrios a“mucha gente que no habiéndonos votado en 2015 y 2017 hoy empieza a considerarnos como opción, porque para ellos, el que era un proyecto alternativo, los ha frustrado”.

“Hay un proceso de deterioro masivo de las condiciones de vida de muchas familias”, aseguró el ex intendente, y vecinos que “creyeron en un programa político de un gobierno que no ha honrado esos compromisos”.

Al respecto de la unidad de Nuevo Encuentro con el peronismo de Morón, el precandidato dijo que el proceso “tiene indicios auspiciosos en función de acuerdos que se dieron en varias provincias”, y consideró que “la unidad de los agredidos por estas políticas se va a terminar imponiendo por peso propio”.

El dirigente destacó que “con problemas, este gobierno tiene una base de sustentación importante”, por lo que el desafío está en complementarse a pesar de las diferencias, y dijo que la presencia de Cristina Fernández de Kirchner en la sede nacional del PJ “es una gestualidad que va en esa dirección”.

En cuanto al rol de Alternativa Federal, Lucas Ghi opinó que muchos de los dirigentes de ese espacio “analizan que, si hay relevo del macrismo, que sean ellos, y si no, que siga el macrismo”.

“Nosotros apostamos por el relevo, y que sea una expresión de esta oposición, y nos gustaría que ellos -dirigentes de AF- sepan recoger el sentir mayoritario, inclusive de sus propias filas, que es la convergencia” o las PASO, reclamó.

En lo local, los vecinos manifiestan descontento con la administración de Ramiro Tagliaferro “por la falta de una reacción ante el aumento desproporcionado de las tarifas”, o la falta de paritarias municipales para lograr incrementos sostenidos del salario “que le den pelea a la inflación”.

“No hubo políticas de incentivo al mercado local”, denunció, además del incremento del 400 por ciento de las tasas municipales, que sumado al aumento de costos para pymes y la baja del consumo, resultan “en un coctel de enojo” hacia los gobiernos de Cambiemos.

Finalmente, sobre la decisión de la precandidatura a gobernador del peronismo K, Lucas Ghi dijo que el proceso del 2015 “no dejó un saldo positivo”, por eso “tenemos que llevar adelante discusiones donde legítimamente uno exponga el candidato que mejor le parezca”.

Si bien comentó no han tomado posición en cuanto a la definición de nombres, participan de los espacios de deliberación para la propuesta a la gobernación bonaerense.