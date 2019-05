Finalmente, ante una partida que encabezan jefes comunales de todos los espacios políticos frente a una decisión de la Corte Suprema de la Nación de avalar un pedido de la multinacional Bridas Energy -Axion Energy-que va en contra de las tasas de Seguridad e Higiene, Katopodis comentó: “Es un fallo que produciría un recorte muy importante en el ingreso de recursos de los municipios, los que cada vez asumimos más responsabilidades, por lo que no estamos en condiciones de resignar presupuesto en manos de los grandes sectores económicos”. “Los intendentes somos muy responsables al momento de aplicar tasas”, explicó, y dijo que el foco de su gobierno se pone en favor de las pymes y los comercios.

En lo electoral, ante la chance de que vuelva Cristina Fernández de Kirchner al poder, y la ventaja para el distrito en cuanto a la llegada de obras públicas nacionales que no tuvo ni durante su mandato, ni durante el gobierno de Mauricio Macri, Katopodis dijo que entre 2011 y 2015 se dieron “algunas obras en barrios como Carcova y algunas zonas de José León Suárez, pero confiamos que un gobierno peronista en el país y en la Provincia, a San Martín le haría bien”. “Cuatro años más de macrismo profundizarían la destrucción de la industria local, pero nosotros lo vamos a evitar, indicó ‘el griego’.

En cuanto a la relación con la Provincia y la Nación, Katopodis la calificó de “respeto institucional”, pero en fuerte “desacuerdo con las políticas y las prioridades que ellos han fijado, con los resultados que estamos viendo”. “Asumieron compromisos y no nos dieron respuesta”, dijo el jefe comunal, quien denunció que el gobierno nacional se retiró de la obra del hospital municipal, por lo que hoy se ejecuta solamente con fondos propios. “El ministro -de Transporte, Guillermo- Dietrich nos dijo que iban a acompañar el financiamiento del túnel de Chilavert, y estamos a punto de terminarlo sin haber recibido un solo peso”, exclamó el titular del Ejecutivo sanmartinense, entre otros puntos incumplidos por los gobiernos de Cambiemos.

Este año, los centros comerciales de San Martín están siendo reformados integralmente, pero antes, dijo el intendente, el objetivo fue “llegar a rincones que durante más de 30 años no tuvieron obras, como asfaltos en barrios de José León Suárez”, por ejemplo. Katopodis destacó el inicio de los pasos bajo nivel de Villa Ballester y Chilavert; el avance en la remodelación del Hospital Thompson y los centros de atención primaria; la inauguración del instituto de rehabilitación Pichón Riviere; el natatorio municipal de avenida Márquez y la recuperación del Club Peretz de Villa Lynch. “La gente sabe que falta mucho, pero ha visto en estos años el resultado de una gestión que estuvo cerca”, entiende el alcalde.

A pesar de la mala situación, Gabriel Katopodis afirma que San Martín tiene “una gestión muy visible, y por eso los vecinos pagan las tasas en función de ver las obras que se están haciendo”. “Sí es un dato de la realidad el aumento de los costos en servicios públicos, insumos y capital humano en general, lo que nos genera un condicionante a la hora de asignar los recursos”, indicó, no obstante, dijo que el partido de San Martín “está ordenado, sin deudas, y eso nos permite seguir desarrollando el cronograma de obras y políticas que venimos llevando adelante”.

Uno de los intendentes más críticos de los gobiernos de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal es Gabriel Katopodis, uno de los jefes comunales que más enfrentamientos ha tenido con funcionarios de Cambiemos. “Asumieron compromisos y no nos dieron respuesta”, dijo al respecto de obras y acciones comprometidas por el gobierno nacional y el provincial. “Cuatro años más de macrismo en San Martín profundizarían la destrucción de la industria local”, opinó.