El Lupus es una enfermedad autoinmune crónica y compleja, que puede afectar las articulaciones, la piel, el cerebro, los pulmones, los riñones y los vasos sanguíneos de manera que provoca inflamación generalizada y daño del tejido en los órganos afectados. No existe una cura para el Lupus, pero medicamentos, el apoyo del entorno de quien lo padece, y cambios en el estilo de vida, pueden ayudar a controlarlo.

