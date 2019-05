Juan Pablo Zaragoza, dirigente del partido Unión Federal, espacio que forma parte de Alternativa Federal, inauguró el lunes por la noche un local en la localidad de Martín Coronado. Allí, los vecinos podrán encontrar “actividades de apoyo escolar y cursos breves con salida laboral”. Por otra parte, en lo político, afirmó: “Quiero ser el precandidato a intendente del espacio en el distrito, acompañando la boleta de Roberto Lavagna”.

“Este es el quinto espacio de este tipo que inauguramos en el distrito”, explicó Zaragoza tras la inauguración, a la que asistieron numerosos vecinos. “Son Centros de Gestión Vecinal, pensados para que los vecinos puedan acercarse a plantear las necesidades que tienen”, añadió, y explicó que “en nuestras recorridas por los barrios nosotros encontramos muchos problemas, y esto viene a ser un espacio físico donde escuchamos y tratamos de canalizar el reclamo”.

“Lamentablemente los vecinos hablan de un Estado ausente, de un intendente que no los recibe y de un sistema burocrático que hace muy difícil realizar un reclamo”, señaló, y consideró que “estos espacios son para los vecinos, para que puedan manifestarnos sus necesidades”. “Nosotros no somos parte de gobierno, por eso no podemos brindar una respuesta, pero si podemos hacer la gestión para y por ellos”, completó.

El dirigente remarcó también que “otros recursos que pueden encontrar en los Centros de Gestión Vecinal son las actividades de apoyo escolar y cursos breves con salida laboral”. “Son actividades de contención social”.

“Son vecinos de los barrios -donde funcionan estos lugares, Loma Hermosa, Pablo Podestá, Caseros y Martín Coronado- que se acercan, preguntan, participan y hacen crecer estos espacios. Su participación es la que hace crecer nuestra propuesta”, planteó, y mencionó que “más allá del resultado electoral, queremos trabajar a largo plazo”. “Las persianas no se tienen que bajar en octubre. Estos espacios de contención social tienen que seguir funcionando”, indicó.

En lo político, el hombre de Unión Federal dejó en claro que en el distrito son los representantes del espacio que propone a Roberto Lavagna como precandidato a presidente. “Dentro de Alternativa Federal, nuestro espacio acompaña la precandidatura” del ex ministro de Economía, aseveró. También aseguró que “en lo personal, quiero ser el precandidato a intendente del espacio en el distrito, acompañando la boleta de Roberto Lavagna”.

“Hay otros precandidatos y consideramos que la interna es el único mecanismo que garantiza que todos puedan participar. Eso fortalecería el espacio”, respondió, ante la pregunta por la danza de nombres que hay dentro de Alternativa Federal. “Hoy estamos abocados a generar un mayor desarrollo territorial en el distrito, a caminar, a generar reuniones con comerciantes y vecinos, y al trabajo en estos Centros de Gestión Vecinal para que los vecinos puedan participar. Cuando se oficialice la precandidatura de Roberto Lavagna comenzaremos a buscar los consensos para el armado de la lista”, cerró.