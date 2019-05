“Estamos muy contentos porque hace muchos años venimos trabajando con el municipio para que salga la reglamentación del distrito y eso nos ha permitido seguir avanzando con obras y nuevos proyectos. Tigre siempre tuvo las puertas abiertas, nos escuchó cuando hemos planteado alguna inquietud y nos ha dado respuestas. Eso en otros municipios no pasa y por eso somos muchos los desarrolladores que estamos eligiendo Tigre”, expresó el presidente de la Cámara de Desarrolladores del Distrito Tigre Sur, Martín Palma.

