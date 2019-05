Alan Avaca, hombre de Roberto Lavagna en el distrito, conversó con SMnoticias y se refirió al lanzamiento de la Mesa de Alternativa Federal en Vicente López. Además, ponderó la figura del ex ministro de Economía, y consideró que “es el hombre que puede conducir el país en estos momentos de tormenta”. También habló sobre la gestión de Jorge Macri, y dijo que en el partido apuntan a hacer crecer el espacio y no a discutir candidaturas.

Inicialmente, respecto de la presentación de la Mesa de Alternativa Federal en Vicente López, Avaca mencionó que buscaron “reflejar en el distrito lo que se viene trabajando en el orden nacional”. “Hemos constituido este espacio con los referentes de los precandidatos a presidente del espacio, Germán Maldonado, por Sergio Massa; Néstor Perl, por Miguel Ángel Pichetto; Matías Cerdá, por Juan Manuel Urtubey”, explicó el representante de Roberto Lavagna.

“Con el eje puesto en las propuestas lanzamos este espacio al que queremos darle volumen y caudal político. Apuntamos a ser una opción de gobierno en el ámbito local”, remarcó. “Alternativa Federal es una opción que busca la unidad nacional y que quiere romper con la grieta instalada por los grandes medios de comunicación y por el propio gobierno, que persigue un fin electoral fomentando la grieta”, agregó, y definió al espacio como “una propuesta superadora, que no tiene que ver con el pasado ni con el presente, y que busca construir futuro”.

Luego, ante la consulta vinculada a la situación económica que atraviesa el país, el dirigente remarcó que “dentro de Alternativa Federal tenemos equipos técnicos muy importantes en materia económica”. En ese sentido, ponderó la figura de Roberto Lavagna, a quien definió como “el mejor ministro de Economía que tuvo el país”. “Fue quien nos pudo sacar de la crisis económica más grave que tuvo la Argentina”, sentenció.

“Nuestro espacio político tiene a los mejores profesionales y técnicos para superar esta grave situación económica. Para nosotros, y también para la ciudadanía, eso es una garantía. Es por esta, y por otras razones, es que en lo personal trabajo para que nuestro candidato a presidente sea Roberto Lavagna”, añadió.

Según el referente local de Alternativa Federal, la crisis económica que atraviesa el país, “que la sufren las pymes, los pequeños comerciantes y los vecinos en general”, hace que vean en el ex ministro “a un hombre experimentado y adecuado a la situación coyuntural”. “Es el hombre que puede conducir el país en estos momentos de tormenta, y no tengo dudas que la figura de Roberto Lavagna toma un protagonismo natural, que la coyuntura lo instaló como precandidato a presidente”, aseveró.

Y en ese sentido, en cuanto a las definiciones de candidaturas en el marco de una PASO, planteó que “si bien hay hombres valiosos que están trabajando fuertemente con aspiraciones políticas concretas, entiendo que falta un tiempo para definir las candidaturas en una eventual PASO o generando un consenso”. “La situación económica y social que atraviesa el país hace que hoy las PASO representen un gasto importante que el gobierno no debería afrontar. En lo personal, trabajo para que se genere una candidatura de consenso, y entiendo que el hombre del consenso se llama Roberto Lavagna. Es quien puede enderezar el rumbo del país”, completó.

Para cerrar, Alan Avaca se refirió al escenario político en Vicente López y mencionó: “Hay que reconocer que Jorge Macri ha tenido un fuerte respaldo en las últimas elecciones, pero creo siempre fue acompañado de una boleta nacional fuerte”. “Si bien se han hecho obras, son de carácter superfluo y no profundas, entendió, y declaró: “Un distrito como Vicente López no puede permitirse tener barreras y no pasos bajo nivel; no puede permitirse que el Hospital Houssay no sea modelo en la región”. “Hay muchas cuestiones de marketing que dieron resultados, pero las obras estructurales no se han hecho. Nosotros queremos encarar ese proceso”, expuso.

“Tenemos que ponernos de acuerdo en las propuestas y en lo que queremos para Vicente López. Las candidaturas se definirán después de eso”, indicó, ante la pregunta por el armado local. “Hay muchos compañeros con aspiraciones políticas claras, pero creemos que no es momento de hablar de candidaturas sino de priorizar la construcción de Alternativa Federal en el distrito por sobre las aspiraciones personales de cada uno”, finalizó.