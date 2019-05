Cabe recordar que hace menos de una semana también fue aprehendido el autor de las amenazas de bomba a la Estación Once (FFCC Sarmiento) y a la Estación Retiro (FFCC Mitre, Belgrano Norte y San Martín), quien había efectuado los llamados desde dentro de un centro penitenciario.

La causa guarda relación con más de nueve amenazas efectuadas durante el mes de abril pasado desde un celular, cuyo dueño, para no ser detectado, extraía el chip y realizaba llamados desde distintos sitios.