El entrenador Ramón Díaz sufrió un robo en su departamento de Nordelta. Se llevaron una caja de seguridad y algo de dinero que había en un placard.

No hubo heridos, ni ninguna clase de víctima ya que desde enero el ex jugador de River no visita el lugar en el partido bonaerense de Tigre. El departamento está deshabitado y solamente forzaron una puerta para poder ingresar.

La denuncia fue hecha por Michael Díaz, uno de los hijos del “Pelado”. La Policía sospecha de la “banda de los cordobeses”, compuesta por tres hombres, quienes cayeron en prisión por alquilar casas en countries para poder robar las demás viviendas dentro de los complejos.