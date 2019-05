El encuentro se llevó a cabo en la Escuela Primaria 7 de la localidad de Boulogne, en el partido de San Isidro, donde Vidal dialogó con numerosos beneficiarios del programa “Terminalidad Educativa”, destinado a facilitar la inscripción o reincorporación de jóvenes y adultos que no habían podido cursar o finalizar la escuela secundaria.

