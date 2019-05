“Es la primera vez que la Municipalidad tiene un gimnasio por la zona de Maquinista Savio. Pero no es un hecho aislado, sino que tiene que ver con un concepto que es trabajar para la salud, no solo en los centros de atención primaria sino principalmente en fomentar la actividad física y la vida sana”, expresó el intendente Ariel Sujarchuk durante el acto inaugural, acompañado por el coordinador del Programa Escobar en Movimiento, el actor y vecino Christian Sancho.

This site is protected by wp-copyrightpro.com