No se podrán estacionar autos en las calles que rodean la Catedral, de 6 a 21.

El Municipio de San Isidro informa que por la tradicional procesión de San Isidro Labrador del próximo miércoles 15 de mayo no se podrá estacionar en algunas calles del casco histórico y habrá cortes.

El Municipio informa que en qué calles no se podrá estacionar ni circular por la procesión de San Isidro Labrador