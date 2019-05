El dolor no se fue y decidieron entonces consultar con una pediatra que conocían del merendero al que iba diariamente el nene abusado junto a sus siete hermanos, así como también los agresores, que vivirían enfrente del lugar. Después de revisarlo, la doctora les sugirió hacer unos estudios en el Hospital Falcón. El horror salió a la luz en menos de 24 horas.

De acuerdo al testimonio que la abuela del chico abusado le dio al portal “Pilar a diario”, al principio su nieto no les había dicho nada sobre el ataque que había sufrido. Recién unos días después del hecho, cuando se quejó de un fuerte dolor en la zona anal, su familia lo llevó al Hospital Sanguinetti, donde lo medicaron y lo mandaron de vuelta a su casa.