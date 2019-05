La gestión de Nicolás Ducoté está siendo investigada por administración fraudulenta de fondos públicos. Se trata de $15 millones que se pagaron a una empresa privada por la construcción de una planta de tratamiento de líquidos cloacales en el barrio de Peruzzotti que nunca se construyó.

La investigación surge a raíz de la denuncia que realizó el Frente Pilarense, que encabeza Federico Achával, quien declaró: “Lo de Ducoté no deja de sorprendernos. Es un Intendente capaz de hacer anuncios y promesas que después nunca se cumplen. Prometió una revolución y era todo falso. Y en esta oportunidad hace algo todavía más complicado porque lo que prometió son soluciones concretas a los barrios que no están”. Luego mencionó: “No se conformaron con no haber hecho nada, y ahora hicieron desaparecer una planta de tratamiento de efluentes. Pagaron la obra y no la hicieron. Por eso la gente ya no les cree más”.

“En el proceso de la rendición de cuentas vimos que el municipio ya había pagado a la empresa Tordel el precio total del costo de la obra, como si se hubiese realizado. Pero en el barrio no había ni un ladrillo”, explicó Achával. Y continuó: “Nunca, y menos en el Estado, se paga una obra por adelantado. Queremos entender qué fue lo que pasó, quién autorizó el pago a la empresa por un trabajo que no se hizo y adónde fue a parar esa plata”.

Achával aseguró que “El Intendente recibió el dinero del Ministerio del Interior y Obras Públicas de Nación y era el responsable de hacer que la obra avance. Sin embargo, vemos que en el lugar en donde hoy debería haber una planta, hay un terreno baldío”.

En la denuncia se explica que se trata de una obra que estaba proyectada en el presupuesto 2017, en el marco de un convenio de colaboración que se firmó entre el Municipio y el Ministerio del Interior de la Nación “con el objeto de dar solución al problema habitacional de sectores vulnerables de la sociedad en los centros con déficit de vivienda y de urbanización de barrios vulnerables con infraestructura básica, regularización dominial y fortalecimiento comunitario, logrando así la revalorización del hábitat”. Al respecto Achával comentó: “Peruzzotti era uno de los barrios que estaban incluidos en el convenio marco. Otro era Monterrey, y esta semana vimos cómo casualmente hay una situación parecida, en la que había millones para destinar, pero no se ve ni una obra ni un avance”.

En ese caso, se trataba de una inversión de $144 millones, que el gobierno pagó, y que se destinarían al barrio en el marco del Plan Habitat para hacer plazas, cloacas, instalar nuevas luminarias LED, asfalto, veredas y agua. “Es un monto que debería haber transformado radicalmente al barrio. Las obras se tendrían que haber terminado en 2018, pero los vecinos no ven que haya mejoras”.

Desde la Justicia ya se habrían ordenado las primeras diligencias, allanamientos y pedidos de información por el caso de Peruzzotti. Tanto el Ministerio del Interior de la Nación, como el Municipio y la empresa Tordel deberán dar explicaciones de la causa.

En ese sentido, Achával fue contundente: “En un contexto como el que se vive, ver que el Intendente usa el dinero de los pilarenses de una forma tan deshonesta genera bronca y desilusión”.

Para cerrar afirmó: “Vamos a ir a fondo con la investigación y a pedir que se haga justicia. Los vecinos están cansados de un Intendente que les promete y no cumple. Y que además, después, cuando se le piden explicaciones se esconde”.