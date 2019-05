Fueron fundamentales las denuncias de los vecinos a la línea 0800-DROGA NO y las cámaras del Centro...

Por último, la vecina Micaela que llevó a su hijo Mateo a vacunarse, opinó: “La atención es muy buena y muy rápido. Vine con mi hijo a darle la vacuna antigripal porque ya tuvo varios episodios de broncoespasmo, me contaron que estaba el vacunatorio nuevo y aproveché para venir a conocerlo”.

En tanto, el vecino Alfonso consideró que es una política sanitaria importante. “Tengo 89 años y es necesaria la vacunación a mi edad. Muy buena la atención y las nuevas instalaciones, como argentino y sanfernandino me siento orgulloso de tener un lugar donde ir a recurrir”, dijo.

Los vecinos continúan visitando el Centro Primario de Salud y Vacunatorio Municipal para recibir sus dosis inmunizadoras. Por ejemplo, la sanfernandina Silvia comentó: “La atención me parece excelente, una amabilidad desde el primer momento que dan el número hasta que nos vamos. Aprovechamos la campaña de vacunación antigripal y ahora tranquilos a enfrentar el invierno. Estamos muy agradecidos al Municipio por esta iniciativa”.