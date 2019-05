Fueron fundamentales las denuncias de los vecinos a la línea 0800-DROGA NO y las cámaras del Centro...

Las organizaciones de la comunidad que colaboraron en la planificación de la actividad fueron Rotary Club y Club de Leones de General Pacheco, Club Pacheco, Cámara de Comercio de General Pacheco, Fundación Diarc, Museo Histórico, Biblioteca Popular Castelli, Centro de ex Combatientes de las Islas Malvinas Argentinas, Damas Rosadas, cooperadora del Hospital de Pacheco, Universidad Técnica Nacional y el Club de Ajedrez.

Cristina, vecina de la zona, agradeció el festejo en la plaza y dijo: “Fue excelente la organización y la manera en la que llevaron adelante este evento. A la gente no le podrían haber hecho algo más lindo”. Tobías, integrante de la academia Estudio Gym, dijo: “Que nos hayan dado la posibilidad de bailar y demostrar lo que hacemos es fantástico. La idea es que las personas disfruten y nosotros podamos expresarnos en este escenario al aire libre”.