Cabe destacar que gracias a la línea 0800-DROGA NO los vecinos de todo el distrito pueden realizar denuncias anónimas que luego son analizadas y se procede a las actuaciones pertinentes.

Gracias al aporte logístico y tecnológico del COT, efectivos de la Policía de la Provincia desarticularon una banda que comercializaba y distribuía drogas en Malvinas Argentinas y Tigre. Las denuncias de vecinos a la línea municipal 0800-DROGA NO dieron inicio a la investigación, que culminó con allanamientos simultáneos en ambas localidades y la detención de los tres integrantes de la red.

Fueron fundamentales las denuncias de los vecinos a la línea 0800-DROGA NO y las cámaras del Centro de Operaciones Tigre para que se realicen los allanamientos. Aprehendieron a 3 integrantes de la red y secuestraron 6,5 kilos de marihuana, elementos para su fraccionamiento, balanzas de precisión, celulares y dinero en efectivo.