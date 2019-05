Fueron fundamentales las denuncias de los vecinos a la línea 0800-DROGA NO y las cámaras del Centro...

Andrés Di Pelino, licenciado en Economía, manifestó que es importante que el Municipio incentive a los prestadores y dijo: “La industria turística no se puede desarrollar simplemente con el tipo de cambio del dólar, Tigre tiene la ventaja de poder generar herramientas para la instrucción a pequeños y medianos productores. El Estado acompaña al privado y viceversa, eso es ganancia en productividad”.