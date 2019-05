Un voraz incendio consumió esta tarde el restaurante parrilla Punta Libre, ex El Molino, ubicado en...

Ubicada a pocos minutos de la ciudad de Buenos Aires, la zona es cercana al caliente barrio Ejército de los Andes (Fuerte Apache), lo que lo convierte en uno de los lugares más inseguros de Tres de Febrero, y según dicen los vecinos, esta situación empeoró desde que Gendarmería ya no custodia el complejo habitacional.