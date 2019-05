Un voraz incendio consumió esta tarde el restaurante parrilla Punta Libre, ex El Molino, ubicado en...

Al respecto de la unidad con los espacios más acérrimos del kirchnerismo en el partido de Hurlingham, los que vienen dando señales confusas, Juan Zabaleta dijo que “en todos lados debe darse una mancomunación porque si no hay un concepto de unidad conceptual y práctica, vamos a ser funcionales a Mauricio Macri”.

En el marco de la reaparición de Cristina Fernández de Kirchner en la escena nacional, el intendente de Hurlingham subrayó la importancia del pacto social convocado por la ex primera mandataria “para que la dirigencia empresaria fundamentalmente entienda lo que está pasando y se comprometan, y un acuerdo al que los argentinos debemos arribar, porque no son diez puntos, es el desayuno, el almuerzo y la cena de la gente, como dijo Máximo Kirchner”.

Este encuentro “es importantísimo desde el punto de vista de la agenda de género”, sostuvo Zabaleta, quien destacó la labor de las mujeres del MRP en un trabajo coordinado “con la Casa de la Mujer, con el Hogar de Abrigo, con la Casa del Niño, y con el Hogar Protegido, y avanzando en la red de merenderos y comedores en función de esta crisis social tremenda que estamos viviendo”. Desde la asistencia social del municipio “no solamente lo hacemos en materia alimenticia, si no también desde el abordaje de salud, políticas de género, y manipulación de alimentos, en acuerdo con la UNAHUR”, agregó.