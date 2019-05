Los dirigentes Horacio Herrera y Cristian Tapia, con la visita del precandidato a intendente de Tres de Febrero Octavio Argüello, presentaron este jueves la mesa de agrupaciones barriales peronistas “San Martín mi Ciudad”, de la que también forman parte Daniel Rodríguez, de UPCN; Daniel Gómez; Miguel Ángel Recalde y Hernán Sardella.

Cristian Tapia abrió el encuentro. “Hoy el peronismo se tiene que unir completamente”, exclamó el dirigente, y afirmó que para que ese objetivo se cumpla, “empezamos a trabajar para conformar un espacio fuerte” en lo local.

“Este gobierno viene por los derechos de los trabajadores, y nos quieren llevar al preperonismo, a la época infame, culpando al movimiento de todos los males de nuestra patria”, sostuvo a continuación el sindicalista Octavio Argüello.

“Nuestro único enemigo se llama Mauricio Macri y los poderes concentrados económicos”, afirmó el secretario de Camioneros, quien señaló que este gobierno “no quiere más educación y salud pública, y sí, trabajadores arrodillados ante los grandes poderes”.

Argüello agregó que “de todo lo que prometió este gobierno no cumplió nada, todo lo que comenzó lo está dejando por la mitad, y encima nos endeudó por generaciones con préstamos que no fueron para el pueblo si no para cinco vivos que se llevaron los capitales”.

“Tenemos que ponernos a trabajar porque este gobierno es lo más rancio de la oligarquía”, opinó.

Por su parte, Horacio Herrera dijo que la política que lleva adelante el macrismo “es un atropello”, y como dirigentes de San Martín “vamos a salir a convencer al vecino que quizás inconscientemente apoyó a este gobierno y hoy lo está lamentando”.

“Depende de nosotros y el compromiso que tengamos para ir contra este sistema que nos afecta a diario”, opinó quien fuera ya precandidato a intendente de San Martín en el año 2011.

El espacio se conforma sin lineamientos nacionales con el fin de colaborar desde las bases con la unidad del peronismo.