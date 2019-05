“Este convenio está viciado de nulidad, con horrores por parte del Departamento Ejecutivo, y lo hacen porque creen que tienen la membrecía de hacer lo que se les da la gana porque anteriormente no se habían hecho”, exclamó el hombre del bloque Perón Inmortal, quien advirtió que denunciará el incumplimiento de los reglamentos.

Por su parte el concejal Alejandro Collia dijo que reclamar por la “falta de estufas en aulas no es hacer política”, mientras criticó el “hacer referencia permanentemente al pasado”. “Hagamos una visita, no guiada, vayamos a ver cómo comen nuestros pibes”, solicitó el edil.

“Me encantaría un hospital veterinario, pero comprenderán que si en 24 años -de gobierno de Hugo Curto)- no se pudo lograr, en tres años es más dificultoso”, lanzó Fernando Trigo, de Cambiemos. “La impulsora de esta prohibición fue una concejal del Partido Justicialista de Santa Fe”, rebatió luego la oficialista Patricia Rodríguez, y manifestó que si bien la prohibición de venta de mascotas en locales era total, “a propuestas de compañeros del concejal Ciorciari, se modificó el articulado”.

Agustín Ciorciari, quien aspira a postularse como intendente, dijo que con esta ordenanza “igual se permite que el animalito siga en una jaulita en la parte de atrás del local”, por eso no acompañan la medida. Asimismo expuso estadísticas poco verosímiles en las que solo el 5 por ciento de los animales se venden en pet shops, y el 95 por ciento restante, por Internet. También reclamó que se prohíba la venta de animales de raza, y que se autorice la adopción de animales abandonados en la vía pública, algo que ya existe y no requiere autorización municipal. Además reclamó un hospital veterinario público.