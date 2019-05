Una de las primeras alumnas del centro es María Domínguez, vecina de la Plaza Carlos Gardel, que contó: “Una acá conoce más gente. Casi todas nosotras somos grandes, pero la experiencia de llevar algo nuevo a nuestro hogar para compartir con un amigo, un nieto, hijo, vecino o las mismas compañeras con las que a veces nos reunimos, e incluso con la profesora, es hermosa. La profe da las mismas clases pero no son repetitivas, porque siempre transforma el contenido; y lo que ella quiere es encontrarnos con nuevas compañeras, que es un gusto”.

Y en el Centro Cultural Carlos Gardel, donde se realiza el Taller de Repostería, la profesora Lina Curi, que también da varios talleres en distintos Centros, dijo: “El ambiente me encanta, porque la gente se expresa mucho y es sincera. Tengo la suerte de tener siempre bastantes alumnos. Para mí es una alegría que me sigan y continúen viniendo a mis talleres, y algunas alumnas son repetitivas, siguen viniendo porque les gusta. La verdad que estoy recontenta de estar en San Fernando, y sigo adelante con gusto”.

Una de las alumnas, Loly de Virreyes, destacó: “Es una experiencia muy buena, y es el segundo año que vengo. Me sirve mucho en lo personal y como salida laboral para quien quiera tomarlo; todos los talleres del Municipio nos sirven mucho a nivel laboral, no sólo personal. Y se arma un grupo muy cálido donde siempre se termina haciendo amistades y conversando mate por medio. Aprendés en un ambiente de cordialidad, y siempre te llevás nuevas amigas cada año. Le agradezco al Intendente Andreotti por pensar siempre en las mujeres de San Fernando”.