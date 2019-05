“Le agradecemos al Municipio por instalar todo nuestro sistema lumínico en Led. Esto nos aporta una reducción de costos muy significativa. El intendente tiene una gran sensibilidad, no soló con los clubes de barrio, sino también con los vecinos. Hacen un enorme trabajo para mantener los centros recreativos para las familias”, sostuvo Jorge Pasart, presidente de la Sociedad Cosmopolita de Socorros Mutuos de Martínez.

“El Municipio ayuda a las sociedades de fomento, clubes barriales y entidades no gubernamentales para que puedan sostenerse; ya que estos son bienes sociales y culturales de la gente. Por eso, este plan de reconversión energética que llevamos a cabo en la vía pública con equipos última generación lo trasladamos a las instituciones deportivas para que se reduzca considerablemente el gasto eléctrico, y se logre una mayor luminosidad”, contó el intendente Gustavo Posse, tras recorrer la Sociedad Cosmopolita de Socorros Mutuos de Martínez, y dialogar con sus autoridades y socios.