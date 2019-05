“Por más dudas que haya, argentinos, es por acá. Este es el rumbo que nos lleva al futuro”, enfatizó hoy el presidente Mauricio Macri al encabezar, en el barrio porteño de Belgrano, junto al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal; vecinos y familiares de las víctimas de la tragedia de Once, el acto de inauguración del viaducto del ferrocarril Mitre, la primera obra de ese tipo en un siglo que beneficiará diariamente a más de 200 mil usuarios del transporte público de pasajeros.

El jefe de Estado puntualizó que “esta maravillosa obra es sinónimo de progreso, de seguridad, de calidad de vida y demuestra, con claridad que, si hay honestidad, trabajo, vocación, compromiso, se puede”.

Macri compartió el recorrido en una formación entre las estaciones Núñez y Belgrano C, acompañado por Rodríguez Larreta; Vidal; el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich; vecinos; operarios del tren y los familiares de las víctimas de la tragedia de Once María Luján Rey, Héctor Zanotti y Elisa Ojeda.

También participaron los intendentes de Vicente López, Jorge Macri; y de San Isidro, Gustavo Posse; el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli; el jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, Felipe Miguel; el ministro de Desarrollo Urbano y Transporte, Franco Moccia; los titulares de Trenes Argentinos Infraestructura, Guillermo Fiad, y de Trenes Argentinos Operaciones, Marcelo Orfila; y los líderes de sindicatos ferroviarios Sergio Sassia, de La Fraternidad, y Omar Maturano, de Unión Ferroviaria.

El presidente pronunció unas palabras alusivas en la remodelada estación Belgrano C y subrayó que “por más dudas que haya, les vuelvo a decir en este día histórico para la para Ciudad de Buenos Aires y los trenes argentinos, que es por acá”.

Recalcó que “este es el rumbo, queridos argentinos, que nos lleva al futuro, y que cada obra que terminamos nos acerca un paso más hacia esa Argentina que queremos, que soñamos, que merecemos”.

“Esta mañana me preguntaba qué hubiese sido si los gobiernos anteriores, de distintas banderías, se hubiesen comprometido a trabajar como un gran equipo, sin mezquindades, sin egos, con trasparencia. Qué argentina tendríamos”, señaló.

“¿Por qué no hicieron estas obras, por qué prometieron obras y no las cumplieron, cuáles fueron sus prioridades y a dónde fue a parar el dinero de todos los argentinos? Muchas preguntas y no tenemos respuestas”, puntualizó.

No obstante, dijo que “lo importante” es que “hemos aprendido, que entendimos que dependemos de nosotros, de nuestra capacidad de hacer, de innovar, diciendo la verdad sobre la mesa y, con esos valores, todo se puede”.

Puso de relieve la “revolución” que está sucediendo en el país con la recuperación de la red ferroviaria, el acceso a tarifas baratas para viajar en avión por toda la Argentina, la potenciación de la capacidad energética nacional y el desarrollo de la conectividad tanto física como virtual en todos los distritos. “Todo esto es para cuidar las vidas, pero también para facilitar el trabajo”, subrayó.

“Por eso, lo primero que quiero destacar es que esto no fue una casualidad, esto es causalidad. Es haber entendido hace muchos años, cuando arrancamos a gobernar la ciudad, que había que construir estas bases de las que les hablo a los argentinos, semana tras semana”, resaltó Macri.

Reiteró que esos cimientos “no se hacen de un día para el otro, que no hay soluciones mágicas”, sino “lo que hay es trabajo, creatividad, escuchar al vecino, al ciudadano qué es lo que necesita”. Y hacerlo con el objetivo de “transformar todo ese trabajo, creatividad y honestidad en una solución concreta”.

Apuntó que desde el gobierno “estamos invirtiendo en vías, en señalización, en estaciones, en equipamiento, en capacitación de conductores”. “Todo eso es parte de esos cimientos sobre los cuales se desarrolla y crece un país. De eso se trata hoy, de eso se trata este momento de alegría que estamos viviendo”, sostuvo.

En tanto que Rodríguez Larreta remarcó que detrás de esta obra hay “muchas horas de trabajo en serio” de “decenas, cientos de miles de personas de cada uno de los equipos” de la Nación, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.

“Se puede hacer obra pública en la Argentina de forma honesta y transparente. No tuvimos el más mínimo cuestionamiento”, puntualizó el Jefe de Gobierno porteño. Añadió que “la verdad es que es un orgullo y, si se puede hacer esto en la Argentina, se pueden hacer muchas cosas más”.

A su vez, Vidal enfatizó que “lo mejor de todo es que este equipo no somos sólo los que estamos acá, y tampoco sólo los que gobiernan en las intendencias o en gobiernos provinciales, somos los 40 millones que creemos que se pueden hacer de manera distinta las cosas”.

“Y que no nos quedamos en discursos, que vamos a los hechos, al valor de trabajar en serio, de levantarse muy temprano y de acostarse muy tarde y de querer de verdad los que hacemos”, remarcó la mandataria.

El nuevo viaducto elevó las vías del ferrocarril en un tramo de 3,9 kilómetros, entre las avenidas Dorrego y Congreso, y contempló la reconstrucción en altura de las estaciones Belgrano C y Lisandro de la Torre.

Benefician en forma directa a usuarios del servicio del ferrocarril Mitre, ramal Tigre, pasajeros de medios de transporte público y automovilistas que circulan por la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires.

Debajo del viaducto se desarrollan nuevos espacios públicos verdes, zonas de servicios y áreas de esparcimiento para que puedan disfrutar, especialmente, los vecinos de los barrios de Palermo, Belgrano y Núñez.

Su construcción generó más de 900 puestos de trabajo y permite eliminar ocho cruces con barreras en la ciudad de Buenos Aires, Juramento, Mendoza, Olazabal, Blanco Encalada, Monroe, Olleros, La Pampa y Sucre. También contempla la apertura de cuatro cruces seguros en calles que estaban cerradas.

La iniciativa forma parte de las obras de la Red de Expresos Regionales y del Plan Buenos Aires Sin Barreras, que incluyen la construcción de los viaductos de las líneas San Martín y Belgrano Sur, cuya finalización se prevé para el transcurso de este año.

Desde el año 2008 construyeron 29 pasos bajo nivel que estuvieron a cargo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

La Red de Expresos Regionales es una iniciativa impulsada por el Ministerio de Transporte de la Nación que comprende la creación de un sistema que va a interconectar toda la red metropolitana de trenes a través de 20 nuevos kilómetros de túneles y estaciones subterráneas en beneficio de más de 10 millones de personas, que viajarán más cómodas y más seguras.