Entre las innovaciones introducidas se destacan la rúbrica con firma electrónica, la notificación y seguimiento del expediente vía online, la obtención en la misma gestión del código QR y autenticación ante AFIP que implica no tener que presentar constancia de inscripción ni DNI, sino que el organismo obtiene esa información internamente.

Con este nuevo proceso, las habilitaciones comerciales se podrán gestionar por internet ingresando a la página web del Municipio sección Servicios, completando los datos y adjuntando la documentación de forma digital. De esta manera, ya no será necesario concurrir personalmente a distintas dependencias municipales para realizar el trámite y esperar más de 600 días hasta obtener el certificado.

En ese sentido, Pedro Inchauspe, secretario de Simplificación Productiva de Nación, expuso: “Estamos trabajando en conjunto con los municipios para facilitar la actividad productiva local. El 60 por ciento de los comercios del país no tienen sus habilitaciones definitivas. Por eso estamos elaborando un nuevo código de habilitaciones que reduzca la documentación a presentar, gastos de certificación, gestorías y evite las innumerables visitas a las oficinas públicas”. “Pilar es el segundo municipio a nivel nacional en implementar esta plataforma, que es para hacerle la vida más fácil al sector productivo argentino y a todos los ciudadanos. Este es un proceso de cambio muy grande, tiene que ver con una decisión política muy fuerte del intendente”, añadió.

La Municipalidad de Pilar, junto a la Secretaría de Simplificación Productiva del Ministerio de Producción y Trabajo, y la Subsecretaría de País Digital de la Secretaría de Modernización, anunciaron la simplificación del trámite de habilitaciones comerciales, que ahora se podrá obtener online, en tan solo 48 horas y en forma gratuita para comercios cuyos espacios no superen los 100 metros cuadrados de superficie y no impliquen permanencia de público ni nocturnidad. Los mismos representan el 80 por ciento de los comercios locales.