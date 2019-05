En este sentido, Ducoté hizo uso de la palabra y remarcó: “No importa si las encuestas dan bien o mal, nosotros no nos relajamos y seguimos trabajando incansablemente por y para los vecinos. Por eso pretendo que estos encuentros sean una oportunidad de mejora y de fortalecimiento. Todo en pos de brindarle lo mejor a Pilar”.

