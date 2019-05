El Municipio acompañó a Madres del Dolor y la familia de Camila, colocando en dicha esquina de un cartel con su nombre y pintando una estrella amarilla en el pavimento, en recuerdo de la joven de 22 años que murió embestida por un automovilista que hizo una maniobra prohibida. El Concejo Deliberante de San Fernando aprobó por unanimidad una ordenanza para colocar el símbolo que recuerda a una víctima de accidente de tránsito y para generar conciencia.

Vecinos y familiares de Camila Mastroianni se dieron cita en la esquina de avenida Avellaneda y Balcarce, de Virreyes, lugar donde la joven de 22 años murió el 25 de diciembre de 2017 a causa de un accidente de tránsito generado por un conductor irresponsable. Allí se pintó una estrella amarilla sobre el pavimento y se colocó un cartel con su nombre, para recordar el trágico hecho a conductores y peatones.

El concejal Ignacio Pérez, quien estuvo presente en el lugar junto al presidente del Concejo Deliberante, Santiago Aparicio, y otros ediles, expresó: “Este es un hecho lamentable. Siempre colaboramos con Madres del Dolor con nuestra intención cuando ocurre un accidente de tránsito. Por eso, mediante un proyecto de ordenanza aprobado por unanimidad, se pintó una estrella en el asfalto y colocó un cartel con el nombre de Camila en el lugar para recordar este trágico hecho a conductores y vecinos para evitar accidentes de este tipo respetando las normas de tránsito, y generar conciencia sobre las vidas que se llevan estos accidentes”.

En tanto, la tía abuela de Camila Mastroianni, Mirta López, dijo profundamente conmovida: “Ella murió en este lugar el 25 de diciembre de 2017 en un accidente de tránsito. Una persona dio una vuelta prohibida con su auto y embistió a Camila que venía en la moto con una amiga. Murió al golpear contra el pavimento”. Y agregó que, a más de un año de su muerte, el responsable nunca fue preso y sigue con su vida normal, pese a que destrozó a toda una familia, llevándose la vida de una chica de 22 años.

“Hoy no sabemos dónde está, y la Justicia no hizo nada. Para que no siga habiendo casos iguales al de Camila tienen que cumplirse las leyes de tránsito para que quien mate vaya preso por matar a otro ser humano. Hoy nos tocó a nosotros, pero le puede pasar a cualquiera”. “Agradezco al Municipio, al Concejo Deliberante y a Madres del Dolor que nos acompañan, e hicieron posible poner esta estrella para que se sepa que una familia sufre la pérdida de un ser querido. Queremos que haya justicia por Camila Mastroianni, un ser que existió y que fue una gran persona”, concluyó.