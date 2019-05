A pesar de que la seguridad no es responsabilidad directa de la Comuna, en Malvinas se trabaja pensando en la gente. “Los vecinos quieren ver invertido el pago de sus tributos en lo que les preocupa, uno de esos temas es la inseguridad y nosotros trabajamos en esa demanda. Hoy disponemos de más de 450 cámaras y cuando empezamos teníamos menos de 180, sin cableado de fibra óptica. Esa fue una inversión muy grande que se hizo desde el Municipio para que no se pierda la cobertura cada vez que se caía la señal”, finalizó el intendente, al referirse a algunas de las cuestiones en las que se trabaja para erradicar la inseguridad en el distrito.

“Se suma a la inversión de 120 millones de pesos para el nuevo Centro de Monitoreo que nos va a dar la posibilidad, a través de la planificación que hizo el Municipio, de albergar en Malvinas Argentinas más de 1000 cámaras el día de mañana. Trabajamos en lo que no se ve, como la extensión de la cobertura de fibra óptica, inversión en tecnología, lectores de patentes, cosas que no había en Malvinas para lograr alcanzar a municipios como el de Tigre, que está a la vanguardia en cuestiones tecnológicas”, afirmó Leo Nardini.