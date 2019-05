“Vinimos a escribir el futuro de Argentina no a explicar el pasado. Hemos tomado la decisión para sacar de este destino trágico a la Argentina”, continuó, haciendo hincapié en la exclusión y marginación histórica de las políticas centrales que sufrieron los argentinos del conurbano y de las provincias. “Necesitamos una sociedad con ciudadanos libres y la única manera es garantizando necesidades y cuestiones básicas que hacen a la organización social, salud, educación, seguridad y dignidad”, cerró.

“Trabajando juntos vamos a superar la pretendida polarización que nos enferma. El relato dice que no hay otro camino que sea elegir entre un gobierno inútil o uno corrupto. Nosotros queremos elegir futuro y lo vamos a hacer juntos”, dijo el mandatario frente al aplauso y la ovación de los presentes.

Consideró que lo peor para una sociedad “es perder la confianza, es no saber que hay un camino posible”, y agregó que “esa es la gran responsabilidad que comparten por igual quienes administran hoy la Argentina y quienes lo hicieron previamente”, indicando que “desde distintos sectores políticos y sociales tenemos la obligación moral de poner de pie a nuestro país”.

Posteriormente quien tomó la palabra fue Humberto Tumini, también precandidato a presidente por Alternativa Federal, que agradeció la presencia de Urtubey en el conurbano bonaerense y advirtió: “Necesitamos un cambio. La política y el cambio no lo hacen ni Cristina ni Macri”. En ese sentido, aseguró que ninguno de ellos garantiza transparencia ni honestidad.