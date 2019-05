Inés Ricci, concejal y referente social a nivel nacional, provincial y local, la recordó “como ejemplo” y afirmó que es la “guía” de toda la Agrupación Lealtad y el trabajo solidario que llevan adelante. “En muchos hogares sabemos que la gente la está pasando mal y nosotros conocemos la problemática bien de cerca. Puntualmente, en el sector de la discapacidad. Personas que no tienen la posibilidad de movilizarse. Necesitan aparatos ortopédicos, sillas de ruedas y un montón de cosas que no se les está brindando desde el Estado. Y, nosotros, los abastecemos mediante la solidaridad”, sostuvo, en el escenario, ante más de 2 mil militantes.

