“Todo el tiempo buscan dividir a la oposición. Es algo sistemático”, analizó, y consideró que “es parte de la política”. Para él, “están subestimando al electorado”, en tanto “dicen que van a solucionar en un mandato más lo que no solucionaron hasta el momento, y por el contrario, lo empeoraron”. “Creo que la gente va a tomar conciencia y tanto en agosto como en octubre va a dar vuelta la página y va a pensar en un futuro diferente para la Argentina”, finalizó.

Consultado luego por el llamado del gobierno a la oposición, para crear acuerdos en torno a diferentes políticas de Estado centrales, Leo Nardini aseguró que es “oportunismos electoral”. “Fue Sergio Massa el que sugirió al presidente Mauricio Macri que convoque a todo el arco opositor para discutir las políticas a adoptar frente a la crisis que hoy se está viviendo”, recordó, y planteó que desde Cambiemos “analizaron, con su equipo de comunicación, como salir de esa encerrona, y ahora tratan de redoblar la apuesta y hablan de discutir puntos que no tienen que ver con solucionar los problemas de fondo”. “Quieren cubrirse ante algo externo”, declaró.

“Así como a la gente se le hace difícil, también al gobierno municipal. Nosotros aprobamos un presupuesto municipal y luego el dólar se corrió para arriba y la inflación continuó siendo galopante, por lo que a nosotros se nos desvalorizaron los recursos”. “Es muy difícil planificar cuando no hay previsibilidad financiera por las políticas de Estado que lleva adelante el gobierno nacional, y esto afecta a todos los municipios, más allá de los partidos políticos que los gobiernen”, cerró.

Primero, sobre la crisis económica y el clima electoral, el jefe comunal peronista sostuvo que “falta mucho tiempo para el cierre de listas y la definición de candidaturas, y en el medio está el esfuerzo de nuestra gestión y de todos los vecinos”. “Aún no hay clima electoral en la gente, que está padeciendo la problemática económica, pensando cómo llegar a fin de mes y como ganarle a la inflación y a los tarifazos”, remarcó.