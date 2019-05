El secretario de Industria y Desarrollo Productivo de Florencio Varela, Martin Pollera, definió como muy importantes estos encuentros y las decisiones conjuntas que se acuerdan en ellos. También el director del Centro de Estudios Metropolitanos y ex secretario de Empleo de la Nación, Matías Barroetaveña, realizó un resumen sobre las distintas investigaciones que se vienen desarrollando en el ámbito académico.

Además, Giovannini también expuso la preocupación por la reinserción laboral de los vecinos que se están quedando sin trabajo. “Muchos de los desocupados de estos últimos meses tienen más de 45 años y no tienen muchas veces oportunidades. Tenemos que repensar buscar soluciones”, completó.