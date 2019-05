De manera progresiva, durante esta semana, los vecinos que se encuentran empadronados irán recibiendo un mensaje de texto y un correo electrónico con un link que les dará acceso a emitir su voto hasta el martes 21 de mayo. Aquellos que aún no están registrados, pueden acercarse a la Unidad de Gestión Comunitaria más cercana a su domicilio para realizar el trámite de inscripción y votar de manera presencial. Asimismo, todos los módulos preseleccionados pueden consultarse en la web oficial del Municipio.

