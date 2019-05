Otro proyecto opositor propone además una amnistía para quienes cuenten con deudas en las tasas municipales. Además, mediante una declaración solicitaron que se declare la Emergencia Económica y Social.

La ordenanza, impulsada por el bloque de Unidad Ciudadana, solicita convocar a una asamblea de mayores contribuyentes para modificar la Tarifaria. Esa iniciativa fue enviada las comisiones de Interpretación, Reglamento y Asuntos Legales.

A la hora de tratarse la declaración referente a la amnistía tarifaria, el autor del proyecto, José Luis D’agata, del unibloque Contá Conmigo, expresó: “La idea es suspender algunas atribuciones que tengan que ver con servicios adeudados en los hogares que registren desempleo en los últimos meses”.

“Compartimos este proyecto, va a beneficiar a los vecinos y a la política en general”, señaló, desde Unidad Ciudadana, Javier Coronel.

“Estamos en desacuerdo con el análisis que se hace de este expediente. No creemos que deba aprobarse una declaración sin tratarlo en forma conjunta con la ordenanza. Queremos interiorizarnos”, señaló la presidenta del bloque Cambiemos María de los Ángeles Di Conza, quien solicitó el pase a comisión, moción que fue aprobada.

Otro de los debates que se dio en el recinto fue al momento de tratar un homenaje a los 16 años de la elección que llevó al gobierno a Néstro Kirchner. Desde Cambiemos señalaron que acompañarían el proyecto si se eliminara un dato relacionado a una frase de Máximo Kirchner.

“No podemos modificar una cita”, expresó Franco La Porta, lo que hizo que el expediente fuera a archivo. La frase del hijo del ex presidente hablaba de solucionar prioritariamente la deuda interna. Al hablar de esto, el concejal de Unidad Ciudadana criticó al ex ministro de Trabajo, Jorge Triaca. “Si lo viera su padre le daría un cachetazo”, lanzó.

Ante esta expresión, Agustín Morad, cercano al ex funcionario, criticó al ex secretario de Servicios Públicos bonaerense. “No se puede hablar así de alguien que no está vivo”, dijo.

Si bien la sesión fue más tranquila que de costumbre, ocurrió un hecho llamativo cuando un asesor del concejal Juan José Castro insultó al presidente del cuerpo Hugo Reverdito, lo que hizo que el titular del Concejo Deliberante bajara del estrado y fuese a dialogar con esa persona, quien posteriormente pidió disculpas.