La ambulancia del SAME tardó vitales minutos en arribar al lugar, por lo que a su llegada solo pudieron constatar el fallecimiento. El servicio presenta demoras y cancelaciones y se presta solo desde Villa del Parque hasta José C. Paz.

Una mujer fue arrollada esta noche por el tren cuando cruzó las vías sin advertir la llegada de otra formación. Ocurrió a metros de la estación José C. Paz, en el paso de la avenida Hipólito Yrigoyen.

Murió una mujer arrollada por el tren en José C. Paz