“Es pasar de la corrupción a la transparencia”, aseguró el jefe de Estado.

El presidente Mauricio Macri presentó esta mañana a un grupo de familiares de la tragedia de Once, en los talleres ferroviarios de Tolosa, la implementación del nuevo sistema de frenado automático que brindará mayor seguridad a los usuarios de todos los ramales eléctricos del tren Roca.

El jefe de Estado estuvo acompañado por la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal; el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich; el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis; el intendente de La Plata, Julio Garro; el gerente de la línea Roca, Juan Pablo Chain; operarios y maquinistas.

Macri le comentó los detalles del sistema nuevo de frenado a María Luján Rey y Leonardo Menghini, madre y tío de Lucas; Héctor Zanotti, padre de Pablo; y Elisa Ojeda, tía de Carlos Garbuio, todos familiares de víctimas de la tragedia que se cobró la vida de 51 personas y 789 heridos de distinta gravedad.

El presidente afirmó que “esto es más profundo que pasar de un freno de mano a uno automático, es pasar de la desidia a la acción, del abandono a construir una nueva realidad, de la corrupción a la transparencia”.

“La verdad es que cuando uno mira y ve que hace 40 años que no se invertía en seguridad en los trenes de pasajeros del área metropolitana, es más o menos la edad de esta joven gobernadora”, subrayó.

“Estaría, calcúlenle, en el jardín de infantes, así que imagínense lo chiquitita que era cuando fue la última vez que se invirtió pensando en la gente. Nosotros en tres años y medio pusimos el ferrocarril roca en plenitud, electrificado, con frenos automáticos”, sostuvo.

Afirmó que “con ese trabajo es que va a crecer nuestro país, sin atajos, sin mentiras, sin soluciones mágicas, trabajando hombro a hombro”. “Decía María Luján, cuando hablábamos, que ellos han estado muy detrás de todo esto porque han sufrido en carne propia lo que ha sido el mal ejercicio del poder, el mal uso de los recursos públicos, porque habiendo hecho todo esto antes ninguno de ellos hubiese pasado por la tragedia y por la pérdida que pasaron”, puntualizó.

Sostuvo que esas mejoras abarcan prioritariamente el electrificado y los frenos automáticos y sostuvo que “dentro de pocos meses esperamos que todos los trenes del área metropolitana tengan los mismos mecanismos de seguridad”.

Remarcó que ahora “uno empieza a sentir que podíamos, que era mentira todo lo que nos habían dicho, que en absoluto era un imposible tener un buen tren de calidad, seguro, en hora, y que un Estado que funciona de verdad lo podía suministrar, lo podía hacer”.

Dijo que ese desarrollo es obra de “un equipo muy grande, muy dinámico, muy pujante, muy comprometido en todo esto que es claramente la revolución de los trenes”.

“Hemos lanzado, desde que estamos en el gobierno, la revolución de los aviones, de las autopistas y de las rutas, de las telecomunicaciones” porque “tan importante hoy, como la conectividad física, es la conectividad virtual”.

Además, el presidente subrayó que a partir de la recuperación de los talleres se incorporarán mayor número de empleados y remarcó que “estamos generando trabajo, pensando en más argentinos que van a generar más trabajo”.

En tanto Vidal, enfatizó que “si se hubiera invertido” en seguridad varios años atrás “habríamos evitado las tragedias de Once, de Castelar, de Flores, y tantas otras que tuvimos que lamentar”.

Remarcó la importancia de “hacer lo que no se ve” porque “es lo que cuida de verdad, no la cinta que se corta”. “Y no te cuida el discurso por más lindo que sea”, puntualizó.

“Los trenes argentinos de verdad son esto, este taller que se cerró en el 2001 y que nadie reabrió. No es cambiar vagones solamente, es cambiar rieles, señalética, poner el freno automático para que llegues seguro a tu casa de verdad, hacer lo profundo. Porque cuando hacés lo profundo de verdad estás cuidando al otro”, afirmó.

El nuevo sistema de frenos ya comprende a todos los ramales eléctricos de la línea Roca, tras haber finalizado las obras en los tramos a La Plata, Alejandro Korn y vía circuito.

La nueva medida de seguridad beneficiará a 700 mil pasajeros que se trasladan diariamente en esos ramales y a 1,5 millón cuando el mecanismo se extienda al resto de las líneas metropolitanas.

Este sistema de seguridad se coloca en las vías y en los convoyes de manera que, si el tren supera la velocidad autorizada, se detiene inmediatamente.

Su instalación pasó de cubrir el 17 por ciento de la red en el año 2015 al 35 por ciento en la actualidad.

En los próximos meses todas las líneas del Área Metropolitana de Buenos Aires contarán con el nuevo sistema, ya que su implementación se está ejecutando en 850 kilómetros de vías en las siete líneas de ferrocarril restantes, Mitre, Belgrano Sur, Tren de la Costa, Belgrano Norte, Urquiza, San Martín y Sarmiento.

El taller ferroviario de Tolosa, construido hace un siglo y medio y que se encontraba cerrado desde el año 2001, tendrá 24 mil metros cuadrados disponibles para atender hasta a 30 trenes en simultáneo.

La obra comprende la construcción de vías e instalaciones, talleres, almacén de materiales, vestuarios y oficinas, playa de lavado de formaciones y de estacionamiento de vehículos.