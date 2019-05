A pocos días de que se discuta la rendición de cuentas en el Concejo Deliberante, Federico Achával declaró: “La rendición de cuentas confirma que esta gestión no avanza porque al intendente no le interesa resolver los problemas que viven los vecinos”. Y argumentó: “Resulta que en un año en el que los argentinos y los pilarenses sufrieron los flagelos del desempleo, la inflación, el cierre de comercios y pymes, y la pobreza, Ducoté subejecutó 1146 millones de pesos. Son millones de pesos que podrían haber solucionado millones de problemas fundamentales”.

Achával cuestionó la administración que el Municipio hizo de los fondos municipales durante 2018 y dijo: “Metieron 4000 millones de pesos en un plazo fijo, casi un presupuesto municipal entero”. Y agregó: “La ineficiencia del intendente duele. Mientras que en las escuelas los techos se vienen abajo, mientras en los merenderos falta la comida, mientras en las salas de atención primaria no hay medicamentos, Ducoté prefirió poner la plata en el banco y especular”.

“En Educación, primero se cayó el techo de la Escuela 25, luego un estudiante de Derqui recibió un sandwich podrido y ahora se cayó el techo de otra escuela de Astolfi. Sin embargo, no se le puede decir a las madres que están preocupadas por la seguridad de sus hijos, ni a los chicos que tienen la ilusión de estudiar que el problema es que los recursos no alcanzan, porque Ducoté se guardó 33 millones de pesos del Fondo Educativo y 48 millones de pesos del Servicio Alimentario Escolar”, mencionó.

Sobre el presupuesto en Salud, Achával dijo que “el estado del Sanguinetti y de los centros de salud es una de las máximas preocupaciones de los pilarenses”. Y planteó: “¿Cómo les explicamos que las veces que tuvieron que comprar ellos mismos la gazas, el agua oxigenada o los remedios fue por la desidia de un gobierno que prefirió guardar 26,6 millones de pesos que deberían haberse destinado a la salud en un plazo fijo?”.

El dirigente del Frente Pilarense apuntó también a la situación económica y social y a las soluciones que desde el Municipio se podrían haber dado: “En estos tres años la inflación fue de más del 180% y la pobreza aumentó al 33%. Son personas de carne y hueso a las que no les alcanza la plata para comer. Hay padres y madres que toman mate todo el día porque priorizan que sus hijos coman bien. A eso llegamos. Y Ducoté no tuvo la humanidad para usar los 13 millones de pesos del Fondo Solidario Provincial o los 2 millones de pesos del Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales para responder a esas situaciones”. Y remató: “Tal vez, si hubiera usado esa plata hubiera habido niños y familias enteras que no hubieran pasado tanta hambre”.

Finalmente, cerró: “Es lamentable ver que mientras los pilarenses esperan respuestas del Municipio los barrios viven el abandono y cosas fundamentales como la salud o la educación de Pilar siguen sin funcionar. Durante 2018 lo único que hizo el intendente fue dedicarse a especular con la plata de todos los vecinos”.